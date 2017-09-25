Надгробный памятник Врубелю презентовали в мастерской из-за отсутствия разрешения КГИОП

КГИОП не разрешил установку надгробной скульптуры Михаила Врубеля и его супруги на Новодевичьем кладбище. Презентация памятника состоялась в мастерской скульптора.

В понедельник, 25 сентября, на Новодевичьем кладбище планировали открыть надгробную скульптуру художника Михаила Врубеля и его супруги оперной певицы Надежды Забелы-Врубель. Однако сотрудники центре "Помним всех поименно" сообщают, что КГИОП внесло предостережение о том, что установка скульптуры нанесет вред могиле.

В комитете объяснили "Фонтанке", что могила Врубеля - объект культурного наследия федерального значения. Установка надгробия возможна только после результатов историко-культурной экспертизы. Эксперты должны обосновать возможность изменений. Однако такой экспертизы не проводили.

В центре же заметили, что стоимость экспертизы может быть дороже установки памятника. Поэтому общественники надеются прийти к консенсусу с комитетом.

Презентация памятника все же прошла. Но не на Новодевичьем кладбище, а в мастерской искусственного камня Эдуарда Гуцко.