КАД у Выборгского шоссе полностью перекроют из-за ремонтных работ

Петербуржцам полностью перекроют движение на путепроводе в составе развязки КАД с Выборгским шоссе. Из-за ремонтных работ автомобилисты не смогу проехать в обоих направлениях целых два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Движение из-за ремонта будет закрыто с 1 июля. Петербургские автолюбители не смогут проехать по съезду с внутреннего кольца на ]Выборгское шоссе до 1 августа, а на внутреннее кольцо до 1 сентября.
Объехать работы можно через район складов ООО "Парголовский ТЛК" и через развязку на пересечении с проспектом Энгельса.
Ранее сообщалось, что в нескольких районах Петербурга ограничат и закроют движение с 1 и 2 июля
Фото: Piter.TV
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