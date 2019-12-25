КАД у Выборгского шоссе полностью перекроют из-за ремонтных работ

Автомобилистов ожидают изменения в передвижении на Выборгском шоссе. В течение двух месяцев на путепроводе в составе развязки КАД проехать будет невозможно.

Петербуржцам полностью перекроют движение на путепроводе в составе развязки КАД с Выборгским шоссе. Из-за ремонтных работ автомобилисты не смогу проехать в обоих направлениях целых два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение из-за ремонта будет закрыто с 1 июля. Петербургские автолюбители не смогут проехать по съезду с внутреннего кольца на ]Выборгское шоссе до 1 августа, а на внутреннее кольцо до 1 сентября.

Объехать работы можно через район складов ООО "Парголовский ТЛК" и через развязку на пересечении с проспектом Энгельса.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Петербурга ограничат и закроют движение с 1 и 2 июля

Фото: Piter.TV