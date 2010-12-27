  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Израненного мужчину обнаружили около городской свалки в Выборге
Сегодня, 11:15
115
KaterinaKono13

Израненного мужчину обнаружили около городской свалки в Выборге

0 0

Состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.

В городе Выборге Ленинградской области прохожие случайно обнаружили мужчину около одной из городских свалок. Тем самым люди спасли ему жизнь, так как тело мужчины было изрезано . Об этом сообщается в сетевом издании "Невские Новости". 

Инцидент произошел в минувшую субботу, 23 февраля. В настоящее время за жизнь несчастного борются медики из Выборга. Состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.

Вечером, около половины одиннадцатого, в больницу Выборга доставили неизвестного мужчину. Медики диагностировали у него множественные травмы головы и тела, а также резанные раны предплечья и кисти. Назвать свое имя он пока не в состоянии. Как выяснилось, гражданина обнаружили прохожие у помойки на улице Куйбышева в Выборге. 

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

Оставить комментарий