Израненного мужчину обнаружили около городской свалки в Выборге

Состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.

В городе Выборге Ленинградской области прохожие случайно обнаружили мужчину около одной из городских свалок. Тем самым люди спасли ему жизнь, так как тело мужчины было изрезано . Об этом сообщается в сетевом издании "Невские Новости".

Инцидент произошел в минувшую субботу, 23 февраля. В настоящее время за жизнь несчастного борются медики из Выборга. Состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.

Вечером, около половины одиннадцатого, в больницу Выборга доставили неизвестного мужчину. Медики диагностировали у него множественные травмы головы и тела, а также резанные раны предплечья и кисти. Назвать свое имя он пока не в состоянии. Как выяснилось, гражданина обнаружили прохожие у помойки на улице Куйбышева в Выборге.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"