C 20 января цены на билет "НАМ#ПОПУТИ" до Сертолово изменятся

Изменение тарифов связано с индексацией тарифов на перевозки автобусами на территории Ленинградской области.

В пресс-службе АО "СЗППК" сообщили Piter.tv, что с завтрашнего дня, 20 января, стоимость единого абонементного билета "НАМ#ПОПУТИ" для проезда в автобусе и электропоезде по маршруту Петербург–Песочная–Сертолово.

Цены изменят из-за индексации тарифов на перевозки автобусами на территории Ленобласти. Абонемент действителен для проезда в электричках, в том числе "Ласточках", на участке Санкт-Петербург-Финляндский-Песочная и в автобусах, курсирующих по регулярному маршруту № 671 (железнодорожная станция Песочная – город Сертолово, ул. Центральная).

Так, теперь билет на пять дней обойдется в 800 рублей, билет на месяц будет стоить 3 880 рублей, а билет на месяц в рабочие дни обойдется в 3 240 рублей.

Фото: Piter.tv