С августа временно изменится маршрут троллейбуса №43 из-за работ на Индустриальном проспекте

Направление движения будут менять в несколько этапов с 4 августа.

С четверга, 4 августа, в маршрут троллейбуса №43 начнут вносить временные изменения. Они связаны с дорожными работами на Индустриальном проспекте. Об этом сообщила пресс-служба Комтранса.

Направление движения будут менять в несколько этапов. До 7 августа путь троллейбуса будет пролегать стандартно до Ириновского проспекта. Затем он будет заезжать на улицу Потапова и шоссе Революции с возвращением к стандартному пути до станции метро "Площадь Ленина". Отмечается, что 4 и 5 августа транспорт отправится от остановки "Проспект Солидарности".

Кроме того, с 11 августа пассажиров провезут от конечной остановки "Река Оккервиль" до проспекта Ударников, а затем маршрут выйдет на проспект Наставников, Ириновский и Индустриальный проспекты. После этого трасса снова станет стандартной.

Изменения ждут пассажиров и в период с 12 по 15 и 21 августа.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV, Пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"