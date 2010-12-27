Ижорские заводы хотят выйти из "ИЖЭКа"

Рассмотрение вопроса назначено на понедельник.

Дирекция Ижорских заводов рассмотрит возможность выхода из Ижорской энергетической компании. Заседание будет проведено днем 23 июля. На данный момент предприятие владеет 100-процентной долей компании "ИЖЭК". Почему руководство настаивает на прекращении участия Общества в "ИЖЭКе", а также сделке по отчуждению Обществом доли, представители не разглашают. Информация поступила от "Фонтанки.ру".

Отметим, что на данный момент "ИЖЕК" является организацией, которая занимается приемом, преобразованием,передачей и распределением электроэнергии на Ижорской промышленной площадке. Крупнейшие клиенты предприятия: ПАО "Ижорские заводы", "ОМЗ-Спецсталь", "ОМЗ-ЛП", "ИЗ-КАРТЭКС".

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