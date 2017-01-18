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Вчера, 14:50
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Shdaria
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В Ленобласти река Ижора затопила поселок

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В поселке Усть-Ижора река подтопила жилые дома из-за резкого повышения уровня воды.

В Ленинградской области река Ижора сильно поднялась, в результате чего подтопила улицы в поселке Усть-Ижора в Колпинском районе Петербурга. Уровень воды резко изменился из-за подвижки льда, которые произошли в следствии колебаний температуры. 

В комитете по природопользованию Санкт-Петербурга сообщили, что в 00.15 31 января в связи с увеличением уровня воды в районе гидрологического поста поселка Усть-Ижора, было принято решение о выходе ледокола "Невская застава". 

Комитет по природопользованию, ГУ МЧС Петербурга и администрация Колпинского района стараются предотвратить подтопление поселка. 
 
Видео: Piter.tv 
 
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Категории: Лента новостей Новости СПб

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