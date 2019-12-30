Издатели назвали самые популярные книги 2019 года

Самый продаваемый роман купили более 100 тысяч раз.

Издательства "Азбука-Аттикус" и "Эксмо-АСТ" опубликовали списки самых продаваемых романов 2019 года. Информация организаций отличается.

На первом месте у "Эксмо-АСТ" оказалось молодежное произведение "В метре друг от друга" (более 100 тысяч экземпляров). Далее расположились книга А. Михаэлидеса "Безмолвный пациент" (89 тыс.), романы "Наполеонов обоз. Книга 2: Белые лошади" Д. Рубиной (88 тыс.) и "Нож" Ю Несбе (69 тыс.).

У "Азбуки-Аттикус" "Нож" занял первое место (69,5 тыс.). Далее расположились новый роман Джоан Роулинг "Смертельная белизна" (63,7 тыс.) и книга "Пока течет река" Дианы Сеттерфилд (37 тыс.).

Видео: YouTube / Mariana"s Study Corner, Masland Library