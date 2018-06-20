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Из-за сильного ветра в Ленинградской области объявлен желтый уровень опасности
Сегодня, 13:20
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KaterinaKono13

Из-за сильного ветра в Ленинградской области объявлен желтый уровень опасности

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Также жителей региона информируют о повышенной опасности на дорогах. 

Сегодня, в пятницу, 29 марта, на территории Ленобласти ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, а также сильная гололедица. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой в министерстве предупреждают о повышенной вероятности повреждений линий электропередачи и линий связи, а также случаев травматизма среди населения на территории Ленинградской области.

Также жителей региона информируют о повышенной опасности на дорогах. 

Жителям рекомендуют обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а так же избегать деревьев, мостов и линий электропередач.

Источник: сетевое издание "Online47"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Выборгского района, Новости Ленинградской области, Выборг,

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