Из-за сильного ветра в Ленинградской области объявлен желтый уровень опасности

Также жителей региона информируют о повышенной опасности на дорогах.

Сегодня, в пятницу, 29 марта, на территории Ленобласти ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, а также сильная гололедица. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой в министерстве предупреждают о повышенной вероятности повреждений линий электропередачи и линий связи, а также случаев травматизма среди населения на территории Ленинградской области.

Также жителей региона информируют о повышенной опасности на дорогах.

Жителям рекомендуют обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а так же избегать деревьев, мостов и линий электропередач.

Источник: сетевое издание "Online47"