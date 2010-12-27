Автомобилистов просят быть внимательнее и следить за ограничениями в апреле и мае.

Из-за съемок фильма "Девятая" на несколько дней перекроют движение в центре Петербурга. Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Английский проспект перекроют от набережной реки Мойки до Рабочего переулка на сутки с шести утра 11 апреля. И с 6:00 13 апреля — в обратную сторону.

Движение также ограничат на участке Соляного переулка. От Гангутской улицы до улицы Пестеля водители не смогут припарковаться с шести утра 23 апреля до семи утра 25 апреля, а 24 апреля с 06:00 до 07:00 на участке полностью перекроют движение.

Ограничения введут и на Замковой улице. От набережной реки Фонтанки до Садовой улицы с 06:00 14 мая до 05:00 15 мая запретят останавливаться, 15 мая с 05:00 до 23:50 запретят движение транспорта.

Водителей просят выбирать маршрут заранее.

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