Из-за разводки Ладожского моста перекроется движение по "Коле"

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

В четверг, 22 июля, Ладожский мост разведут с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке парусника "Россия", передает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Из-за разводки моста на участке 40 километра рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области полностью перекроют движение на 45 минут.

Отмечается, что мост разводят при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с. Ведомство приносит извинения за неудобство и просит горожан заранее планировать маршрут.

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Фото: Андрей! / Википедия