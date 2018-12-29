Из-за пожара погиб человек в поселке Новинка

Погибшим является 58-летний хозяин жилища.

В поселке Новинка (Ленобласть) в результате квартирного пожара погиб человек. Об этом пишет "Конкретно.ру".

Сообщение о пожаре поступило 18 января в 14:23 На месте происшествия работали дежурные смены двух пожарно-спасательных частей - 6 человек и 2 единицы техники.

По данным АН "Оперативное прикрытие" горела квартира на первом этаже дома 5 по Железнодорожной улице. Огонь занял пространство в 18 кв. м. В 16:20 пожар потушили.

На месте ЧП нашли труп мужчины. Погибшим оказался 58-летний хозяин квартиры.

Причина пожара выясняется.