Из-за падения подростка на скалодроме в Петербурге завели уголовное дело

СК намерен установить виновных в травмировании юноши на скалодроме.

Следственное управление Петербурга завело уголовное дело из-за падения подростка на скалодроме Руководство, допустившее травмирующий случай на территории собственной организации, призовут к ответственности. Начальство привлекут за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Напомним, что 17-летний подросток упал во время восхождения на одну из стен экстрим-парка по Софийской улице, 14. Сейчас пострадавший находится в больнице. Медики выявили у него открытую травму головы, ушиб мозга, перелом носа. Несовершеннолетний пациент пришел в сознание. По сведениям от врачей, на данный момент его жизни ничего не угрожает.

Фото: Piter.tv