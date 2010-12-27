Из-за фестиваля "Живые улицы" образовалась живая пробка

На вход в Гостиный двор собралась огромная очередь.

Желающие принять участие в фестивале "Живые улицы" столпились на входе в Гостинный двор. Петербуржцы хотят на внутреннюю территорию универмага. Об этом пишут "Невские новости".

Ранее фестиваль "Живые улицы" не собирал более 20 тысяч человек.

В Северной столице мероприятие проводится уже в четвертый раз. До этого участники фестиваля приходили на Манежную площадь. Основная идея фестиваля заключается в том, чтобы городские пространства стали местом для отдыха, общения и творчества. Парковки, например, становятся лужайками, автомобильные проезды - пешеходными и велодорожками.

На внутренней территории Гостиного двора в рамках фестиваля организованы различные мастер-классы и концерты. Гости могут также посетить кафе и зоны отдыха.

Вход на мероприятие осуществляется с Невской линии, где каждого посетителя досматривает охрана. Отметим, что именно досмотр стал причиной большой очереди. На самом фестивале люди перемещаются свободно.

Фото: ВКонтакте/Татьяна Андреева