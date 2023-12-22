В Невском районе из-за бездействия УК в доме замерзла водосточная система

Прокурор района внес представление в адрес руководства организации.

Из-за бездействия управляющей компании (УК) в доме в Невском районе замерзла водосточная система. Об этом рассказала прокуратура Невского района.

Прокуратура по обращению провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства. К проведению проверки привлечены специалисты Государственной жилищной инспекции Петербурга. Было установлено, что бездействие управляющей компании ООО "Самолет УК" при обслуживании многоквартирного жилого дома № 14, стр. 1 по Советскому проспекту, привело к сырости фундамента здания и замерзанию стоков водоотводящих систем.

Прокурор района внес представление в адрес руководства организации. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений контролируется.

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