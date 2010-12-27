Из-за бесхозного предмета закрыли метро "Звездная"

В четверг, 12 октября, на вход и выход закрыли станцию метро "Звездная".

Уже третью станцию метро закрывают в четверг, 12 октября. На этот раз пассаижров эвакуируют со станции "Звездная". на вход и выход вестибюли закрыли в 15.49. Как уточняет пресс-служба метрополитена, причина в бесхозном предмете. Поезда проезжают станцию без остановок. Идет проверка подозрительного предмета.

Ранее сегодня Piter.tv сообщал, что станцию метро "Невский проспект" и переход на "Гостиный двор" закрыли на вход и выход. А в первой половине дня метро "Достоевская" и переход были закрыты из-за бесхозного предмета.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург