Из-за ДТП на улице Коллонтай останавливали движение

На данный момент участники столкновения уже разъехались.

В понедельник, 24 февраля, у дома № 2 на улице Колонтай произошло столкновение нескольких машин. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Автор фотографий подчеркнул, что из-за случившегося в этом месте "перекрывали все ряды". Однако, на момент написания на данном участке движение оказалось лишь немного затруднено. Об этом можно судить исходя из данных приложения "Яндекс.навигатор",

В комментариях также подчеркнули, что участники происшествия "недавно разъехались".

Ранее мы писали, что на Мурманском шоссе произошла авария с участием маршрутки и фуры

Фото: vk.com/spb_today