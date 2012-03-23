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Из парламента Петербурга уходит депутат ЗакСа Алексей Далматов
Сегодня, 22:16
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Из парламента Петербурга уходит депутат ЗакСа Алексей Далматов

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Законодательное собрание рассмотрит обращение с отставкой.

Во вторник, 27 июня, стало известно о решении депутата ЗакСа Алексея Далматова сложить полномочия. Об этом пишет "Фонтанка".

Законодательное собрание рассмотрит обращение с отставкой. Последние полгода Далматов не посещал заседания. Депутат сообщил о том, что "ответит на все вопросы в день рассмотрения заявления – 28 июня". 

Отметим, что Далматов начал свою политическую деятельность в 2006 году. Тогда, до 2009-го, он являлся первым заместителем председателя Комитета по градостроительству и архитектуре города Петербурга. В 2009-2014 годах занимался предпринимательством в сфере строительства. 

Фото: "Единая Россия"

Теги: алексей далматов, досрочная отставка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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