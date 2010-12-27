Из небоскреба "Москва-Сити" эвакуировали 300 человек, в здании задымление

Днем 21 апреля из небоскреба "ОКО" комплекса "Москва-Сити" эвакуировали более 300 человек.

Днем 21 апреля из небоскреба "ОКО" комплекса "Москва-Сити" эвакуировали более 300 человек. Об этом пишет "Фонтанка".

По данным радио "Говорит Москва", МЧС вызвали к дому №21 по 1-му Красногвардейскому проезду из-за дыма – предположительно, на седьмом этаже. На данный момент, спасатели обходят здание поэтажно.

Отметим, что здание "ОКО" находится на севере комплекса "Москва-Сити". Башня насчитывает 49 этажей ее высота составляет 260 м. В южной башне 85 этажей, ее высота — 354 м. Строительство шло с 2011 по 2016 годы.