Из Уфы в Петербург можно будет улететь прямым рейсом

Рейсы начнут курсировать с весны следующего года.

Авиакомпания "Сибирь" начнет направлять прямые рейсы из Уфы в Санкт-Петербург. Самолеты полетят до Северной столицы с конца апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтранса по республике Башкирия.

По предварительным сведениям пассажирские рейсы запланированы с 27 апреля. Перелеты будут проходить четыре раза в неделю: понедельник, вторник, четверг и субботу. Экипаж будет взлетать в Уфе в 5.50 утра, а приземляться в городе на Неве в половину первого ночи. Билет в одну сторону будет стоить 5,5 тысяч рублей. По тарифу компании перелет "туда-обратно" обойдется клиентам в 9 тысяч рублей.

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