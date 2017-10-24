Немецкий авиаперевозчик будет возить людей из "Пулково" в Дрезден

Весной будущего года в петербургском аэропорту начнет работать новый авиаперевозчик Germania. Самолеты компании будут доставлять пассажиров из Северной столицы в Дрезден.

В аэропорту "Пулково" начнет работать новый немецкий авиаперевозчик. Germania придет в воздушную гавань Северной столицы в апреле будущего года. Самолеты компании будут перевозить пассажиров из Петербурга в Дрезден.

Пресс-служба воздушной гавани Северной столицы сообщает во вторник, 24 октября, что самолеты будут летать дважды в неделю. По четвергам и воскресеньям они полетят из Дрездена в Петербург. Обратные рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Первый назначен 26 апреля 2018 года.

Германия – самое популярное международное направление в Петербурге. За девять месяцев туда перевезли больше 550 тысяч человек.