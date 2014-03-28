Из Кировского и Василеостровского районов вывезли 564 люминесцентные лампы

Превышений предельно допустимой концентрации паров ртути зафиксировано не было.

За прошедшие двое суток жители Санкт-Петербурга сообщили в аварийную службу Комитета по природопользованию о находке люминесцентных ламп в различных частях города, передает пресс-служба "Экостроя".

В Василеостровском районе были обнаружены брошенные люминесцентные лампы по двум адресам: на улице Одоевского, 26 (около заброшенного здания нашли 60 целых ламп), и на проспекте Кима, 6 (на контейнерной площадке – 23 лампы).

Еще одна крупная партия ламп была найдена в Кировском районе на Севастопольской улице, 3, на контейнерной площадке. Там обнаружили 481 люминесцентную лампу.

Превышений предельно допустимой концентрации паров ртути зафиксировано не было. В общей сложности специалисты собрали и отправили на утилизацию 564 люминесцентных лампы и около килограмма ртутьсодержащих отходов. Для обращения в круглосуточную дежурную службу можно позвонить по телефону 417-59-36.

Фото: пресс-служба "Экостроя"