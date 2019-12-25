Иванушки International в Alpenhaus

Бойз-бенд вернет фанатов в атмосферу музыки 90-х.

В четверг, 24 сентября, ресторан "Alpenhaus" в Приморском парке Победы откроет свои двери для ностальгирующих любителей музыки 90-х. На сцену выйдет один из знаковых бойз-бендов этой эпохи - Иванушки International.

Коллективу уже больше 20 лет, но его обновленный состав по-прежнему радует исполнением хитов "Тучи" и "Тополиный Пух", не растеряв былого задора.

Сейчас в группе 3 участника - Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко.

Цена билета: от 3000 рублей

Фото: modernrock.ru