Сериал "Ивановы-Ивановы" премьера 3 сезона: из ботаника в плейбоя

В понедельник, 29 октября, на телеканале "СТС" стартует третий сезон уже полюбившегося зрителям развлекательного сериала "Ивановы-Ивановы". Специально для вас Piter.tv собрал всю необходимую информацию о самой ожидаемой комедии этой осени.

Уже сегодня вечером в 20:00 состоится премьера 1 и 2 серий нового сезона отечественного комедийного сериала "Ивановы-Ивановы", которые в общей сложности продлятся 50 минут. Смотреть онлайн эти и другие эпизоды можно на официальном сайте проекта. Выпуски сериала будут выходить в привычном режиме с понедельника по четверг с 29 октября по 29 ноября.

Сериал "Ивановы-Ивановы", 3 сезон, 1 серия трейлер и содержание

В основе сюжета сериала "Ивановы-Ивановы" лежит достаточно избитая, как может показаться на первый взгляд, история. Когда-то две семьи с одинаковыми фамилиями перепутали в родильном доме младенцев. Однако не стоит забывать, что над сериалом работали опытные создатели популярнейшей "Кухни". Перепутанные дети оказались абсолютно в разных семьях: один Иванов растет в элитарной богатой среде, другого Иванова воспитывает обычная российская пара. Конечно, по стечению обстоятельств, через 16 лет путаница вскрывается и теперь двум семьям из разных миров приходится находить контакт, живя под одной крышей.

В конце первого сезона Антон Иванов потерпел финансовый крах, в результате которого потерял дом и бизнес. Две семьи теперь оказываются в среде "бедных" Ивановых, переселившись на старую полузаброшенную дачу.

Кстати, к новому 3 сезону уже вышло промо-видео, судя из которого, сюжет повернулся в очень интересное русло. Ивановы и "бедные" и "богатые" снова переселяются в элитный дом, однако теперь его хозяином стал не Антон, а Леша. Однако собственностью он решил распорядиться по иному, поэтому дом украсили рекламные вывески, а на первом этаже появился шиномонтаж.

Лида для продвижения своего бизнеса завела страничку в социальных сетях. За ней подключился к технологиям и дед. В то же время сыновья Ивановых Ваня и Данила словно поменялись местами: ботаник стал плейбоем, и наоборот. Также известно, что Лиде ради родного сына пришлось примерить тюремную робу. А к Леше придет Анна Семенович в вызывающем наряде.

О своем участии в съемках нового сезона комедийного сериала рассказала сама актриса, певица и телеведущая Анна Семенович. По сюжету она предстанет перед Ивановым не наяву, а в фантазиях. Также ей предстоит примерить эксклюзивное платье от Лиды.

Пока дела у "бедных" Ивановых идут в гору, Антон не может найти себе места. Он нервный и раздражительный из-за того, что мечтает вернуть себе первенство во всем. На этот счет у него уже припасен коварный план, о котором мы с вами узнаем уже совсем скоро.

Фото: Соцсети

Видео: СТС