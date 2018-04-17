"Ивановы-Ивановы" 2 сезон, 14 серия: Диана соблазнила Ивана, родители в шоке

Сегодня, 17 апреля, в эфир телеканала СТС выходит 14 серия 2 сезона проекта "Ивановы-Ивановы". Мы рассказываем, где смотреть 14 серия 2 сезона "Ивановы-Ивановы", открываем секреты выпуска и делимся новостями из жизни звезд сериала.

Второй сезон сериала "Ивановы-Ивановы" набирает обороты. Да еще как: накануне вышла 13 серия, в который все узнали о том, что Иван будет встречаться со взрослой женщиной. Сценаристы-экстремалы свели его с красавицей Дианой, бывшей любовницей Антона. У поклонников челюсти отвисли до пола, а глаза полезли на лоб. Все обсуждают возможные постельные и интимные сцены с участием подростка и томной женщины. А мы рассказываем, что произойдет в следующей серии проекта.

"Ивановы-Ивановы" 2 сезон, 14 серия смотреть онлайн: содержание серии

Вы удивились, когда узнали о новой пассии Ивана? Да что там, вы офигели. Соцсеточки до сих пор бурлят противоречивыми комментариями. Девчонки не скрывают своей ревности к взрослой красавице, пацаны завидуют Ивану, но находятся и те, кто искренне верят в чистоту их отношений.

Что уж тут говорить о персонажах вселенной "Ивановы-Ивановы". Для родителей Вани (особенно для Антона, хехе), это событие становится настоящим ударом. Иван не стесняется и внаглую приводит новую любовь домой. И тут понеслось... не будем пересказывать серию дословно, но в ней будет не так много комедии, сколько семейной драмы. Родные искренне убеждают Ваню отказаться от Дианы. Они доказывают, что он нужен ей для игры, ради забавы, но влюбленный парень не слушает их аргументов. Он упивается счастьем и красотой партнерши.

Вся комическая линия этой серии отведена Леше. Ему выделили кругленькую сумму на покупку дров, но деньги как-то разошлись... Вот Алексей и попытается заполучить необходимый товар бесплатно. Ну да ладно. Кому это интересно! Все ждут: какие повороты в отношениях мальчика Вани и прожженной Дианы подарит нам новая серия. Мы тоже ждем. А пока расскажем о красавице Юлии Подозеровой, которая играет Диану.

Диана из сериала "Ивановы-Ивановы" - какая актриса играет красотку?

Юлия Подозерова сыграла в сериале "Ивановы-Ивановы" Диану. Бывшую пассию Антона, которая регулярно появлялась в первом сезоне, но все-таки была героем второго плана. Если не третьего. Никто не ожидал столь феерического возвращения актрисы в следующий сезон. Видимо, она понравилась продюсерам или сценаристам. Но в новом году Юлия Озерова получила гораздо больше эфирного времени. Более того, вряд ли ее "кусочек сюжета" прервется в ближайшие дни.

К самой Диане можно относиться по-разному. Она не очень нравится девушкам и женщинам, но вряд ли хоть один мужчина не признается: Юлия Подозерова фантастически красива! Мы изучили инстаграм актрисы и узнали, кто она такая и чем живет.

Рассказываем коротко и четко! Юлия Подозерова - коренная москвичка, выпусница престижного Университета культуры и искусств (он же - "Кулек"). С 2001 года Подозерова играет в театре "Апрель" в Химках. Не самый известный театр, зато в нем актрисе доставались главные роли, например, легендарная Джульетта! Где еще недавней студентке дадут так раскрыть свой талант.

Все нулевые будущая звезда экрана снималась в эпизодических ролях в кино, сериалах и рекламе. Среди них - проекты СТС "Не родись красивой", "Кухня" и "Светофор". С недавних пор повзрослевшей Юлии стали доставаться более крупные роли. Вроде той же Дианы или любовницы Ивана (совпадение?) в "Мамочках".

Инстаграм звезды выглядит красиво. Она умеет подать себя и потрясающе выглядит на фотосессиях. Наша редакция хочет высказать свой респект Юлии Подозеровой: для молодой мамы, сын который ходит в 3-й класс, она выглядит на все 100. Да что там: она заткнет за пояс любую юную модель, "Диана" и правда очень красива.

Видео: juliya_podozerova, Instagram