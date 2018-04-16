"Ивановы-Ивановы" 2 сезон, 13 серия и 14 серия: Иван переспит со взрослой женщиной?

Сериал "Ивановы-Ивановы", 2 сезон: на СТС выходят 13 и 14 серии. Смотреть онлайн их можно на сайте телеканала, а также в прямом эфире СТС. В новой серии нас ждет интимная сцена с участием Ивана.

В эфир выходят свежие серии нашего любимого телепроекта "Ивановы-Ивановы". Второй сезон продолжается, да еще и набирает скорости. Сегодня мы подготовили для вас ГОРЯЧИЙ спойлер. Судя по всему, в новых сериях зрители увидят интимную сцену с участием одного из двух главных героев. Рассказываем подробности и краткое содержание новых серий!

Ивановы-Ивановы 2 сезон, 13 серия, смотреть онлайн на СТС

Из трейлера нового эпизода и скупого описания на сайте СТС мы знаем следующую информацию. В этом выпуске Данила возьмет Яну под белы рученьки (хотя сам явно будет бояться) и отведет в ЗАГС. Пока что до свадьбы дело еще не дошло: ребята просто отнесут туда заявление. Но даже этот шаг вызовет панику некоторых членов семьи, которые до сих пор не верят в "положение" красавицы. А значит, зрителей ждут новые комические препоны счастью молодых людей. В это же время Иван пытается выступить медиатором в ссоре Антона с Полиной. Но, судя по трейлеру, вряд ли у него получится хоть что-то. Ну а вишенкой на торте будет передряга с участием деда и богатых Ивановых.

Впрочем, хватит скучного описания, доступного в Интернете любому желающему. Мы готовили этот текст ради горяченького спойлера, который актер Алексей Лукин выложил в Instagram. Исполнитель роли Ивана запостил почти интимное фото. На нем Ваня в растегнутой рубахе сидит на кровати с ослепительной женщиной. Поклонники проекта узнали в ней Диану и предположили, что в этом выпуске у школьника будет СТРАСТНАЯ НОЧЬ со старшей подругой. Разумеется, в комментариях тут же полетели шутки про педофилию и Аллу Пугачеву с Максимом Галкиным. Хотя нашлись и романтики, которые предположили, что персонаж Лукина наконец-то нашел женщину своего уровня. А парни - просто позавидовали красавчику!

Одно вызывает сомнения: фото содержит всего лишь краткий комментарий от Леши - "Как вам такой поворотик?". Так что у нас нет уверенности, что интимная сцена ждет зрителей в 13 серии, а не в конце сезона!

Ивановы-Ивановы 2 сезон, 14 серия, смотреть онлайн на СТС

Ну здесь все не так горячо. Данил и Яна продолжают готовиться к свадьбе, и явно в этой серии не будет ни самой церемонии, ни предполагаемого расставания влюбленных. А ведь многие любители теории заговоров до сих пор верят, что сценаристы "разведут" Яну и Данилу, а беременность окажется вымышленной. Пока что это - только догадки фан-клуба "Ивановых-Ивановых".

Юмор в этой серии будет напоминать ставший классикой комедии фильм "Горько". Родители хотят одного, дети - другого, пожелания Яны не совпадают с настроением Данилы + разные шутки на тему праздничных традиций в России. Оригинально? Вряд ли! Зато смешно - такие сцены почти всегда удаются нашим ситкомовцам.

В это же время Иван ссорится с Дианой, Альберт подкатывает к Полине... Да, посмотреть нам точно будет на что!