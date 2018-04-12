"Ивановы-Ивановы" 2 сезон, 11 и 12 серия выходят в эфир, Семен Трескунов выпустил клип

Сериал на СТС "Ивановы-Ивановы" 2 сезон: в эфир выходят 11 серия и 12 серия. Смотреть онлайн новые эпизоды можно на сайте телеканала. В это время Семен Трескунов публикует видео клипа, снятого с друзьями на смартфон.

На канале СТС продолжается 2-й сезон сверхуспешного сериала "Ивановы-Ивановы". Сегодня, 12 апреля, в эфир выйдут 11 и 12 серии сериала "Ивановы-Ивановы". Канал Piter.TV рассказывает, где зрители смогут увидеть эти эпизоды, а также раскрывает содержание серий.

Сериал "Ивановы-Ивановы", 2 сезон, 11 серия и 12 серия смотреть онлайн

Второй сезон набирает обороты. К общей проблематике первого сезона (богатая и бедная семья, социальные контрасты, юмор в стиле "богатые тоже смеются") прибавилось немало свежих сюжетных линий. Перезапуск проекта получился, зрители с интересом следят за любовными, ученическими и даже криминальными похождениями главных героев.

12 апреля канал СТС порадует нас сразу двумя сериями телепроекта. В 11 серии 2 сезона сериала "Ивановы-Ивановы" нас ждет настоящая эмоциональная встряска. Родители узнают, что Яна забеременела от их сына. Данила сам обескуражен и весь эпизод пытается перестать тупить (спойлер, у него это не получается). Мнения родных и друзей разделяются. Семья считает, что настоящий джентельмен в таких ситуациях сразу зовет девушку замуж. Друзья и часть семьи настаивает на том, что никому не следует торопить события. В итоге Данила сам берет собственную жизнь в свои руки и пытается сделать настоящий мужской поступок...

Ну а главная комедийная линия в 11 серии закреплена за дедом. Персонаж Ицкова поражен чувствами Кати. Он пытается разобраться в сложившейся интимной ситуации, но у него это не сильно получается.

В 12 серии 2 сезона "Ивановы-Ивановы" Яна все-таки входит в новую семью. Родители встречают красавицу и пытаются общаться с ней на равных. Разумеется, такое неловкое знакомство обрастает комическими ситуациями и взаимным непониманием. Параллельно с этим Антон Мирится с Полиной, а Алексей с Лидой расслабляются не по-детски.

Семен Трескунов в Instagram: актер записал клип на iPhone

Мы продолжаем следить за жизнью звезд сериала "Ивановы-Ивановы" в социальных сетях. На этой неделе нас удивил "хороший мальчик" Семен Трескунов. Парень продолжает загружать в Instagram творческие эксперименты. На этот раз Семен Трескунов выложил в Сеть видео необычного музыкального клипа.

Из описания записи следует, что клип снимали на дорогой смартфон. "Они назвали это bad trip" - добавил популярный актер. Впрочем, признаемся, что ролик смотрится достаточно тяжело. На камеру сняты какие-то технические помещения, которые вращаются вокруг оптической оси под электронную музыку. Честно - клипец на любителя. Или вы считаете по-другому?

Видео и фото: Семен Трескунов, Instagram