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Авиакомпания Vueling отменила рейсы в Петербург и Москву из-за забастовки персонала
Сегодня, 8:38
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lesjasap
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Авиакомпания Vueling отменила рейсы в Петербург и Москву из-за забастовки персонала

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Испанский перевозчик объявил о забастовке сотрудников: проблема привела к отмене вылетов в Россию.

Испанская авиакомпания Vueling временно остановила авиасообщение между Испанскими аэропортами и Санкт-Петербургом и Москвой. Руководство организации было вынуждено пойти на такую меру из-за начавшейся забастовки службы контроля воздушного движения в Марселе. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Как стало известно, уже отменены рейсы из "Пулково" в Барселону и Аликанте и обратно. Вылет должен был состояться 28 апреля. Сотрудники компании отмечают, что пассажиры могут поменять билеты или получить возврат денег. Сколько по времени продлятся проблемы с авиасообщением до Испании - неизвестно.

Напомним, что чуть ранее - 23 и 24 апреля о забастовке рабочих сообщила французская компания AirFrance.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: vueling , забастовка , испания , перелет , рейсы
Категории: Новости СПб

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