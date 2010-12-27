Иск о банкротстве ФК "Тосно" "заморожен" до 21 августа

Дату рассмотрения признания команды банкротом перенесена на середину августа.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти решил не давать ход делу о банкротстве футбольного клуба "Тосно". До 21 августа заявление руководство организации останется без движения. Причины, которые послужили поводом к данной мере, не разглашаются.

Напомним, что обращение было инициировано еще 17 июля. Начальство клуба посчитало, что больше не может держать клуб на плав из-за проблем с финансированием. Один из игроков команды отметил, что долг перед футболистами в общем составляет 60 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv

