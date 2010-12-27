В Петербурге началась реставрация Исаакиевского собора

Реставрация продлится до 30 августа 2021 года.

В Исаакиевском соборе начались работы по реставрации фасадов храма. Об этом информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Разрешение о возведении строительных лесов было выдано еще на прошлой неделе по заказу СПб ГБУК "ГМП "Исаакиевский собор". Специалисты будут обследовать фасад здания Исаакиевского собора )Северо-Западное каре с 26 октября 2018 по 30 августа 2021 года.

Ранее на Piter.TV: КГИОП разрешил обследовать колоннады и фасады Исаакиевского собора.

Фото: Piter.tv