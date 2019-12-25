Инвестиционный проект станкостроения готовятся реализовать в Петербурге

В предприятие вложат не менее 350 млн рублей в течение пяти лет.

Смольный утвердил проект компании "НПК Морсвязьавтоматика" по расширению производства установок лазерной резки. Как уточнила пресс-служба правительства Северной столицы, инициативу реализуют с целью импортозамещения данной продукции и развития отечественного станкостроения в целом.

Плата для предприятия на период строительства составит один рубль за кв.м. Ему будет обеспечен статус крупного инвестиционного проекта, в который вложат не менее 350 млн рублей инвестиций в течение пяти лет.

Напомним, что в соответствии с указом президента РФ о развитии промышленной базы, Санкт-город на Неве готовит еще два крупных инвестиционных проекта. Ещё восемь проектов пока остались на стадии разработки.

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Фото: unicont.com