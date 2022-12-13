Худрук "Санктъ-Петербургъ Опера" рассказал о двух премьерах театра, посвящённых Ивану Грозному и Петру I

Юрий Александров отметил, что при помощи образов самодержцев в одноимённых мюзикле и опере возможно передать отклик на злободневные проблемы.

Народный артист РФ, художественный руководитель камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Юрий Александров поставил более 200 опер в РФ и за рубежом. Работы руководителя по-прежнему идут на самых именитых мировых площадках. Издание Spb.aif.ru побеседовало с творцом, обсудив декабрьские премьеры – мюзикл "Петр I" и оперу "Иван Грозный".

Постановки посвящены биографиям двух важнейших для России самодержцев. По словам Александрова, через исторические сюжеты можно показать отношение к происходящему в современности. Спустя 35 лет с момента создания "Санктъ-Петербургъ Опера" на сцене продолжают идти спектакли, отражающие авторское отношение к актуальным событиям, подчеркнул худрук.

Также Юрий Исаакович подчеркнул, что давно продумал замысел постановки "Иван Грозный" на музыку композитора Жоржа Бизе.

Конечно, взгляд Бизе на Россию несколько наивен, но там звучит прекрасная, утонченная и одновременно сложная музыка. Мы видим Ивана молодым, влюбленным юношей. Правда, несмотря на романтику, уже ясно, что это вождь нации, а в конце он произносит сакраментальную фразу: "Вы хотели Грозного? Вы его получили". Юрий Александров, народный артист РФ, художественный руководитель камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера"

Кроме того, Александров рассказал о своём уважении к деятельности Петра I и всех, кто создавал Северную столицу. В представленном театром мюзикле первый российский император предстаёт земным человеком с мечтами и сомнениями, любовью и устремленностью в будущее. Его можно рассматривать одновременно как великого реформатора и беспринципного диктатора.

У нас Петр – лидер, который сомневается в своих поступках, а такой герой нечастый гость на российской сцене. Русская тема будоражит и сознание Европы, до сих пор мы у них, как заноза в одном месте. Надеюсь, посмотрев на нашего Петра, они получат ответы на многие вопросы. Юрий Александров, народный артист РФ, художественный руководитель камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера"

Фото: Театр "Санктъ-Петербургъ Опера"