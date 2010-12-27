Любителя соцсетей и малолетних девочек задержали спустя 4 года

В Колпино спустя 4 года нашли мужчину, развращавшего малолетних девочек через интернет.

Полиция Колпинского района через 4 года нашла и задержала подозреваемого интернет-развратника. Об этом пишет "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", 7 мая в полицию обратились 40-летняя жительница послелка имени Тельмана Тосненского района и 46-летняя жительница поселка Ульяновка. Они пожаловались на мужчину, который совершил действия сексуального характера в отошении их дочерей 2001 года рождения. Схожие инциденты произошли в период с сентября 2013 года по июнь 2014-го, когда девочкам было по 12 и 13 лет.

По подозрению был задержан 33-летний житель Колпино. Мужчину подозревают в том, что свои злодеяния он совершал через сеть "ВКонтакте".

Накануне было возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ. Педофил задержан на основании статьи 91 УПК РФ.