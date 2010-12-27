Уникальная VR-выставка "Внутри искусства" позволит взглянуть иначе на творчество художников. Можно будет с головой погрузиться в необычную вселенную Сальвадора Дали, пройтись по мирам Винсента Ван Гога и даже увидеть Рембрандта. В общей сложности гостей ждут более 30 шлемов виртуальной реальности, с помощью которых, находясь в зале можно переместиться в совсем другой мир.
Место: Центр перемещений во времени KOD (ул. Комсомола, д. 2.)
Цена: от 290 до 390 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Фото: ВК/ Интерактивная VR Выставка "Внутри Искусства"
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