Выставка завершится 17 августа.

Уникальная VR-выставка "Внутри искусства" позволит взглянуть иначе на творчество художников. Можно будет с головой погрузиться в необычную вселенную Сальвадора Дали, пройтись по мирам Винсента Ван Гога и даже увидеть Рембрандта. В общей сложности гостей ждут более 30 шлемов виртуальной реальности, с помощью которых, находясь в зале можно переместиться в совсем другой мир.

Место: Центр перемещений во времени KOD (ул. Комсомола, д. 2.)

Цена: от 290 до 390 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Интерактивная VR Выставка "Внутри Искусства"