В Петербурге презентовали камеру-гибрид Fujifilm Instax SQ 10

Fujifilm Instax - линейка фотокамер, позволяющих осуществлять мгновенную печать снимков без дополнительных устройств. В Петербурге презентовали самую совершенную из этих моделей - гибрид пленочного и цифрового гаджета Fujifilm Instax SQ 10.

В Петербурге прошла презентация фотокамеры Fujifilm Instax SQ 10. Это гибридное устройство, совмещающее функционал пленочной и цифровой камеры. Для компании Fujifilm это знаковый момент в развитии: ранее бренд с мировым именем производил цифровые и пленочные фотоаппараты в отдельных линейках.

Главное преимущество этого гаджета заключается в том, что человек сможет либо напечатать фотографию в ту же секунду, что она была сделана, либо сохранить кадр и распечатать в любой удобный момент.

С приходом нового устройства Instax SQ 10 компания Fujifilm открыла для себя новую эпоху. Это хороший подарок - если человек подарит другу Instax SQ 10, то его она реально удивит, - рассказывает Кирилл Мартынов, менеджер по развитию продукта Instax компании FUJIFILM Россия.

Заметим, что модель получила цифровое управление настройками камеры, самыми совершенными во всей линейке Instax. Готовые снимки гаджет выдает в квадратном "винтажном" формате. Полный размер фотобумаги в картриджах для съемки составляет 86 x 72 мм, а размер изображения зафиксирован сторонами 62 x 62 мм. Такие снимки удобно хранить в фотоальбомах, носить с собой и даже использовать в декоративных целях.

Камеру Instax SQ 10 уже назвали "королевой вечеринок". Такой гаджет может украсить и корпоративный праздник, и домашнее "party". Ведь все гости смогут получить на руки распечатанные снимки с лучшими моментами этого вечера!

Отметим, что камеры и картриджи Fujifilm Instax SQ 10 уже поступили в продажу в Санкт-Петербурге и других городах России.