В Эрарте состоится Инсталляция U-space "Вишнёвый сад".

На инсталяции гости увидят зеркальные полы, гроздья белоснежных стеклянных шаров, музыка Моцарта - все это можно лицезреть в пространстве U-space "Вишнёвый сад".

Создатели этой инсталляции вдохновлялись японским преданием о старике, который решившил посадить тысячи вишнёвых деревьев, чтобы оставить след о себе на этой земле. Растения увядали из-за засухи и дождей, но пожилой мужчина не отступал. Он продолжал ухаживать за своим садом. В результате саженцы прижились, но пожилой человек не дожил до дня, когда всё зацвело.

Фото: KudaGo