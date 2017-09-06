Инспектора ДПС, не пускавшего автомобиль с беременной в роддом, осудили условно

В Республике Дагестан условно осудили бывшего инспектора ДПС. Мужчина остановил автомобиль, в котором находилась беременная женщина и препятствовал дальнейшему пути в роддом.

Как сообщает "Водитель Петербурга", в Дагестане бывшего инспектора ДПС осудили условно за то, что тот остановил автомобиль, в котором находилась беременная женщина, а также препятствовал ее дальнейшему пути в роддом.



Инцидент произошел еще в октябре 2015 года, когда водитель автомобиля вез беременную женщину в роддом для срочных родов. Ввиду пробок на дорогах, водитель выехал на встречную полосу и попался в руки инспектора ДПС.



Сообщается, что инспектор стал препятствовать движению автомобиля, где находится беременная женщина и требовал от водителя документы на право управления транспортным средством. После этого водитель продолжил движение, но путь в роддом ему перегородил автомобиль другого сотрудника полиции.



В этот момент к водителю подбежал инспектор и несколько раз ударил ему жезлом по лицу. Бывшего инспектора ГИБДД признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия) и дали условный срок в виде 4 лет лишения свободы.