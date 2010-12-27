В Петербурге мужчина вышел в окно, чтобы избежать драки с похитителями

В Петербурге уроженца Туркменистана похитили неизвестные и избивали в квартире. Чтобы прекратить побоища, мужчина рискнул выпрыгнуть в окно.

В Петербурге сотрудники МЧС снимали иностранца третьего этажа на улице Подвойского. Как сообщают СМИ, мужчина пытался убежать от похитителей.

Очевидцы обратились в полицию около 16.00 11 апреля. По словам свидетелей, на балконе третьего этажа по адресу улица Подвойского, дом№14 повис мужчина и просил о помощи.

Когда 33-летний мужчина был спасен, выяснилось, что он - уроженец Туркменистана. По его словам, побег через окно было единственным выходом, чтобы избежать драку. Оказалось, что пострадавшего насильно затолкали в машину у метро "Проспект Большевиков", а после привели в квартиру. Там злоумышленники избивали свою жертву и требовали денег, однако мигрант предпочел выпрыгнуть в окно.

В настоящее время пострадавший находится в больнице.