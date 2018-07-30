Иностранцы, которые выбрали Северную столицу: как к ним относятся петербуржцы

Санкт-Петербург во время ЧМ-2018 посетило более 200 тысяч иностранных туристов и болельщиков из Англии, Китая, Швеции, Швейцарии, Бельгии, Бразилии и других стран. В связи с этим в социальных сетях и СМИ появлялось большое количество роликов с тем, как иностранцы гуляют по городу, поют песни и общаются с петербуржцами. Нашей редакции кажется, что при таком информационном шуме не стоит забывать о тех иностранцах, которые приехали к нам не ради футбола, а исключительно из-за любви к городу на Неве.

Во время Чемпионата мира по футболу Петербург встречал большое количество зарубежных туристов. Мы задались вопросом, а как себя чувствуют в городе те иностранцы, которые уже давно не просто гости культурной столицы?



Первый герой нашего сюжета, Надир, прибыл к нам из Эфиопии ради образования. Он успел побывать в Москве, Петергофе, Краснодаре, Ростове-на-Дону и в других городах нашей страны. Иностранец не просто так решил приехать именно в Россию. Родители Надира вместе получали образование в Советском Союзе: сначала отец закончил высшую школу в Египте, затем успел поучиться в Санкт-Петербурге и в Крыму. В последнем городе на третьем курсе он и встретил свою будущую жену-украинку.

Помню, когда я приезжал в Россию первый раз, были знакомые русские, которые сказали: "зачем ты едешь в Россию? Вообще страшно, там тебя убьют". Пока что такого "страшного" ничего не встретил рассказывает Надир о стереотипах про отношение русских к иностранцам





Другая наша героиня, Марина – армянка родом из Туркменистана. Первый раз она посетила город на Неве, чтобы погостить у родственников. Годы спустя она поступила в педагогический университет имени Герцена на факультет иностранных языков. Теперь она работает руководителем пресс-службы в Молодежном совете при Доме национальностей Санкт-Петербурга, а город на Неве и Ашхабат для нее одинаково дороги.

Есть много национальных объединений в городе, и я представляю молодежный совет при Санкт-Петербургском доме национальностей, и у нас активисты из разных национальных объединений, они очень разные, они все талантливые, танцуют, поют. Когда был чемпионат, они выходили на Невский проспект, танцевали лезгинку такой огромной компанией, там было человек 300, наверное, и они танцуют, а люди видят и присоединяются, и не все из них там кавказцы отмечает Марина





Для того, чтобы наиболее полно раскрыть тему, мы также провели опрос среди горожан о том, что они думают об иностранцах, которые приезжают в Петербург жить, работать и учиться. И судя по результатам, многие люди расположены к иностранцам:

Ха-ха. Хорошо, потому что также много русских людей уезжает заграницу жить. Это естественно. Так было всегда

Кроме того, Надир и Марина поделились личным опытом в вопросе отношения к ним россиян.

Когда я жил в Краснодаре, некоторые люди делали вид, что им якобы интересно: ради прикола, ради шутки, ради издевательств. Они подходили знакомиться. Подходили с самыми тупыми вопросами, например: "У вас там в Африке едят?" или "Если ты же из Эфиопии, почему ты не черный?" делится с журналистами Piter.TV Надир

Однажды я пришла со своей сестрой: моя младшая сестра приехала ко мне в Петербург. Мы пришли в ИКЕА, и на кассе так получилось, что мы немного обогнали мужчину, который хотел тоже подойти к кассиру. Он тогда сказал: "что вы лезете, как на базаре, это не ваш Самарканд...или он сказал Душанбе, что-то такое, среднеазиатскую какую-то столицу назвал, для меня это было шоком рассказывает Марина

Но, по словам героев, такие случаи происходят нечасто. И Марине, и Надиру нравится жить в Петербурге.

Если ты отвечаешь на негатив негативом, это ни к чему не приведет. Вот в математике негатив на негативное – это плюс, а в жизни ты смеешься. Если человеку интересно, ты начинаешь учить его этому, а если нет, то просто проходишь мимо резюмировал Надир

Александра Онегина, Александр Цыцулин, Глеб Лялин

Фото и видео: Piter.tv