Иномарка загорелась на проезжей части на проспекте Энергетиков

Сведения о пострадавших не поступали.

Утром в Красногвардейском районе на проезжей части загорелся "Хендэ". По предварительным данным, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел у дома №53/2 по проспекту Энергетиков. У иномарки выгорел моторный отсек. На ликвидацию огня потребовалось не более 15-ти минут. В ней участвовали 9 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники.

По словам очевидцев, в горящую машину врезалось другое авто. Его водитель утверждала, что в ДТП виноват "Хендэ".

Ранее Piter.TV опубликовал видео с ночного ДТП на площади Восстания.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK