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Иномарка влетела в автобус на Искровском проспекте
Сегодня, 16:26
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Arinablinova

Иномарка влетела в автобус на Искровском проспекте

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Очевидцы считают, что причиной аварии был гололед.

В субботу, 25 января, легковой автомобилль влетел в автобус на перекрестке Искровского проспекта и улицы Подвойского. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "ВКонтакте". 

На фотографиях видно, что у иномарки сильно смялись передние крылья и пострадал капот. Однако в комментариях сообщают, что никто не пострадал, а пассажиры автобуса и вовсе "не поняли, что случилось ДТП". Также очевидцы предполагают, что причиной аварии явлется гололед. 

Обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы писали , что маршрутка столкнулась с двумя автомобилями на перекрестке в Петербурге.

Фото: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей,

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