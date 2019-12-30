Иномарка влетела в автобус на Искровском проспекте

В субботу, 25 января, легковой автомобилль влетел в автобус на перекрестке Искровского проспекта и улицы Подвойского. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "ВКонтакте".
На фотографиях видно, что у иномарки сильно смялись передние крылья и пострадал капот. Однако в комментариях сообщают, что никто не пострадал, а пассажиры автобуса и вовсе "не поняли, что случилось ДТП". Также очевидцы предполагают, что причиной аварии явлется гололед.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы писали , что маршрутка столкнулась с двумя автомобилями на перекрестке в Петербурге.
Фото: vk.com/spb_today
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