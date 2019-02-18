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У театра Акимова внедорожник от удара выбросило на тротуар

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Пешеходов в этот момент не было.

Утром на Невском проспекте, в сторону Гостиного двора образовалась пробка. Возле Театра комедии имени Акимова произошло жесткое столкновение двух автомобилей, один из которых выкинуло на тротуар. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, внедорожник на большой скорости врезался в бок Toyota Corolla и вылетел на пешеходную зону. По счастливой случайности, на тротуаре не было людей. На месте уже работают оперативные службы, о пострадавших не сообщается.

Театра комедии имени Акимова расположен по адресу: Невский проспект, 56. 

Фото: ДТП и ЧП. СПб/ ВК

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Теги: авария у театра акимова, дтп у театра акимова
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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