У театра Акимова внедорожник от удара выбросило на тротуар

Пешеходов в этот момент не было.

Утром на Невском проспекте, в сторону Гостиного двора образовалась пробка. Возле Театра комедии имени Акимова произошло жесткое столкновение двух автомобилей, один из которых выкинуло на тротуар. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, внедорожник на большой скорости врезался в бок Toyota Corolla и вылетел на пешеходную зону. По счастливой случайности, на тротуаре не было людей. На месте уже работают оперативные службы, о пострадавших не сообщается.

Театра комедии имени Акимова расположен по адресу: Невский проспект, 56.

Фото: ДТП и ЧП. СПб/ ВК