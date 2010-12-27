"Ниссан" насмерть сбил водителя сломавшегося ВАЗ на ЗСД

В Василеостровском районе Петербурга водитель иномарки сбил на проезжей части автомобилиста, который вышел из машины из-за поломки. Инцидент произошел вечером 29 августа на территории ЗСД. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
Как отмечает полиция, виновник ДТП передвигался на "Ниссане Кашкай". Он влетел на полной скорости у мужчину, остановившегося у собственной машины ВАЗ 20115. Последнее транспортное средство нуждалось в экстренной починке. В результате сильного удара петербуржец получил травмы, несовместимые с жизнью.
В настоящее время по данному происшествию начата проверка. Делом занимаются правоохранительные органы. По мнению оперативников, одним из поводов для аварии могла стать мокрая из-за дождя дорога.
Фото: Piter.tv