"Ниссан" насмерть сбил водителя сломавшегося ВАЗ на ЗСД

Поломка машины обернулась для автовладельца гибелью: его сбили на трассе.

В Василеостровском районе Петербурга водитель иномарки сбил на проезжей части автомобилиста, который вышел из машины из-за поломки. Инцидент произошел вечером 29 августа на территории ЗСД. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Как отмечает полиция, виновник ДТП передвигался на "Ниссане Кашкай". Он влетел на полной скорости у мужчину, остановившегося у собственной машины ВАЗ 20115. Последнее транспортное средство нуждалось в экстренной починке. В результате сильного удара петербуржец получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время по данному происшествию начата проверка. Делом занимаются правоохранительные органы. По мнению оперативников, одним из поводов для аварии могла стать мокрая из-за дождя дорога.

Фото: Piter.tv