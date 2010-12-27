Информаторам полиции в России заплатят до 10 млн рублей

Министерство юстиции РФ определило нормативы выдачи денежного поощрения гражданам, предоставившим ценную информацию для расследования преступлений.

Министерство юстиции России утвердило максимальное допустимое поощрение информаторам правоохранительных органов. За полезные сведения оперативники могут отдать до десяти миллионов рублей. Минимальная сумма достигает нескольких тысяч рублей.

Материальная форма поощрения предусмотрена для тех граждан, которые участвую а поимке преступников и раскрытии других правонарушений. На официальном сайте ведомства также предоставлена информация о порядке получения награды, а также отказа от предложенной выплаты.

Отметим, что сумма до 500 тысяч рублей должна быть согласована с начальником регионального отделения полиции. Если количество не доходит до трех миллионов - выдачей разрешения занимается первый заместитель руководителя МВД России. Большие суммы предлагаются по личному решению Владимира Колокольцева за особо важные сведения.

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