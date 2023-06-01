Инфографика: строительство соцобъектов в Петербурге

Портал «Строительный Петербург» провёл визуализацию темпов возведения социальных объектов в городе за последнее десятилетие.

Образовательные учреждения

Активными темпами решается вопрос дефицита образовательной инфраструктуры в густонаселённых районах Северной столицы. В центре внимания находятся спальные районы, активно прирастающие новостройками. В период с 2013 года в Санкт-Петербурге возвели 266 образовательных учреждения, причём темпы строительства значительно увеличились начиная с 2018 года. Рекордными по количеству построенных школ и детских садов стали 2021 (38), 2019 (36) и 2022 (33) года. Ещё выше поднята планка ожиданий в текущем году. По данным комитета по строительству Санкт-Петербурга, за этот год в городе должны появиться сразу 55 учебных заведений. Как стало известно редакции портала "Строительный Петербург", речь идёт о 37 детских садах и 18 школах. Для сравнения годом ранее в Санкт-Петербурге были сданы в эксплуатацию 23 садика и 10 школ.

Зачастую новые школы открывают свои двери в канун Международного дня знаний. Например, в прошлом году 1 сентября ребят приняли новая школа на Промышленной улице и Школа № 165 в Коломягах. Новые школа и детский сад появились в ЖК "Полюстрово". Из последних новостей отрасли - в Калининском районе в ближайшие 2 года появятся школа на 1125 мест и детсад. Целый ряд учебных заведений появится в ЖК "Северная долина", о чём ранее наш портал не только писал, но и публиковал тематический видеорепортаж.

Объекты здравоохранения

Активизировалось в городе и строительство объектов здравоохранения. Только за последние 10 лет в Санкт-Петербурге появилось 75 новых больниц и поликлиник. Подробный разбор ситуации в сфере "здорового строительства" мы делали в нашем аналитическом материале. В частности, одним из трендов отрасли стало возведение госпиталей-трансформеров в период пандемии коронавируса. А добиться высоких показателей и качества строительства администрации Санкт-Петербурга помогла Адресная инвестиционная программа. В рамках реализации АИП в 2019–2022 годах за счёт средств бюджета построены и введены в эксплуатацию 19 объектов здравоохранения, в том числе 11 амбулаторно-поликлинических учреждений, четыре станции скорой медицинской помощи.

К числу знаковых строек последних лет можно отнести строительство и реконструкцию таких объектов, как Больница Святого Георгия, новый корпус Госпиталя для ветеранов войн, Больница святителя Луки, реконструкция объектов Мариинской больницы и Городской больницы № 40 в Сестрорецке.

Спортивные объекты

Что до строительства спортобъектов, то здесь в период с 2013 по 2022 год значится цифра в 18 новых сооружений. Продолжается "спортивное строительство" и сегодня: в том числе, возводятся такие знаковые объекты как "СКА-Арена" и Центр адаптивных видов спорта. Пиковыми годами в данном разделе стали 2017-й (6 объектов) и 2022-й (5 объектов).

Это позволило достичь хороших результатов: около двух миллионов петербуржцев имеют возможность заниматься физкультурой и спортом. По итогам 2022 года их число увеличилось почти на 500 тысяч. Сегодня спортом систематически занимаются почти 58% всех жителей города. Согласно стратегии развития спорта и физической культуры в России, к 2030 году этот показатель должен составить 75%.