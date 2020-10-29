Иммунолог напомнил о новых правилах вакцинации детей

Врач отметил, что противопоказаний к вакцинации очень мало.

Иммунолог-вакцинолог Андрей Гоголев рассказал, какие прививки нужно делать детям в соответствии с новыми правилами для календаря вакцинации. Они были пересмотрены в конце прошлого года.

Врач сказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" о том, что в России увеличили количество введений вакцины против гемофильной инфекции, частично упразднили правила по введению полиомиелитной инфекции. Календарь прививок против коронавируса ввели в национальный календарь. Это касается детей от 12 лет.

Гоголев напомнил, что родителям необходимо помнить о противопоказаниях для вакцинации детей. Причина, по которой вакцинация запрещена пожизненно, — это врожденный иммунодефицит. От вакцинации просят воздержаться при остром заболевании или обострении хронического, а также при аллергических реакциях.

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