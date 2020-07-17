Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать

Артема Дзюбу и Сердара Азмуну, защищающих цвета петербургского "Зенита", предложили отстранить от полуфинальной игры Кубка России со "Спартаком". Поводом для этого стал видеоролик из раздевалки команды после завоевания чемпионства, где игроки в шутку сымитировали половой акт.

Бывший вратарь сборной СССР, а ныне член комитета по этике Российского футбольного союза Анзор Кавазашвили в разговоре с изданием "Советский спорт" назвал действия футболистов "позорным поступком", на который нельзя закрывать глаза.

"Азмун и Дзюба – взрослые люди, которые, видимо, не соображают, что творят. А ведь юные болельщики смотрят на них с восхищением, стараются равняться.

Анзор Кавазашвили

Член комитета по этике также припомнил реакцию генерального директора "сине-бело-голубых" Александр Медведев, который оценил действия игроков, как намек на то, "что будет со „Спартаком" в кубковом матче". За эти слова руководителя "Зенита" оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Напомним, что матч 1/2 1/2 финала Кубка России между извечными соперниками состоится в воскресенье, 19 июля, на поле "Газпром Арены" в Санкт-Петербурге. В параллельной полуфинальной встрече сыграют "Урал" и "Химки".

Видео: Zenit Football Club