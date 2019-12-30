Маск станцевал на открытии завода в Шанхае

Основатель Tesla посетил Китай с презентацией нового авто.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск станцевал во время презентации внедорожников Model Y на заводе в Шанхае. Ролик с мероприятия был опубликован в Twitter.

Завод в Китае был построен в рекордные сроки и стал первым предприятием Tesla за пределами США. Местные инженеры уже запустили в производство три седана Model 3. Сотрудничество с этим производством позволит компании Маска увеличить выпуск автомобилей со 150 тысяч до 250 тысяч в год.

Основатель Tesla признался, что продолжит инвестировать в производство автомобилей на территории Китая и открыть в стране инженерно-технический центр.

Видео: YouTube / Bloobmerg