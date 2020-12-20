Ильдар Гилязов наградил лучших сельхозпроизводителей Выборгского района

АПК Выборгского района завершило год с достойными результатами.

18 декабря в Выборге состоялось заседание руководителей АПК Выборгского района. В нем принял участие глава администрации муниципального образования Ильдар Гилязов. Глава администрации вручил награды лучшим представителям агропромышленного комплекса.

Звания "Почетный работник агропромышленного комплекса России" удостоена ведущий специалист МКУ "Дирекция АПК и РК" Валентина Русских. Почетную грамоту Министерства сельского хозяйства России получил генеральный директор птицефабрики "Роскар" Роман Смирнов.

Благодарственное письмо Министерства вручено генеральному директору ООО "Карельский" Александру Кошуту. Почетный диплом комитета вручен генеральному директору ООО "Расватту" Федору Лустенкову.

Почетной грамотой регионального комитета по АПК и РК награждены и.о. начальника станции по борьбе с болезнями животных Александр Русских и директор СХП "Смена" Сергей Федоров.