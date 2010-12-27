Игрок “Что? Где? Когда?” Михаил Басс умер от лейкоза

О трагическом происшествии рассказали друзья.

Игрок элитарного интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Басс погиб. Об этом сообщили люди, входящие в близкое окружение эксперта. Одна из участниц игры рассказала, что причиной летального исхода стала болезнь: Басс страдал от лейкоза. Сведения поступили из аккаунта в социальной сети Twitter.

Друзья погибшего отмечают, что все еще не могут поверить в случившееся. Еще несколько месяцев назад Басс принимал участие в майской Ревельской весне. Басс вел себя как обычно, обсуждая болезни и смеясь над ситуацией.

Фото: Detkityumen.ru